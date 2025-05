Como vs Inter

L'anticipazione del Corriere dello Sport: La Penna dirigerà il match del Maradona, mentre a Como fischierà Massa.

Sarà un venerdì sera letteralmente infuocato quello del 23 maggio. Una notte in cui ci si gioca tutto. Una notte che vale lo Scudetto.

Venerdì 23, infatti, si giocheranno in contemporanea - alle ore 20.45 - sia Napoli-Cagliari che Como-Inter. Una doppia sfida con vista sul tricolore e con gli azzurri che sono chiamati a difendere il punticino di vantaggio sui nerazzurri.

Il Corriere dello Sport ha anticipato chi saranno gli arbitri delle due sfide che decideranno le sorti del campionato.

A Como, invece, l’altro crocevia verso il titolo, ci dovrebbe essere (ci sarà) Massa. Entrambi sono nomi di garanzia, entrambi sono stati preparati, anche nelle designazioni delle ultime giornate, per arrivare a questo punto".

Doveri, reduce da Parma-Napoli, sarà scelto per Empoli-Verona di domenica, delicatissima sfida salvezza. Lazio-Lecce, invece, dovrebbe essere un affare per Fabbri, anche lui tenuto lontano dai riflettori domenica scorsa (era VAR a Monza-Empoli) e che quest’anno ha dato ampie garanzie. Toccherà invece a Colombo fischiare in Venezia-Juventus, match tra salvezza e Champions.