Napoli-Cagliari, pagine rossoblù invase da tre tifoserie: cosa succede, citati Barella e il 1997. Per Conte sarà un inferno

I fans del Cagliari chiedono una vittoria ai rossoblù per Barella e il '97, mentre quelli di Inter e Napoli cercano di far valere le proprie ragioni.

Basta farsi un giro nei social del Cagliari, soprattutto Instagram, per capire che aria tira in vista della partita che potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. Evidente al massimo tra le stradine del capoluogo sardo, così come nel resto della regione, non si parla d'altro. Nonostante la squadra di Davide Nicola sia ormai salva, la partita che chiuderà il campionato viene vista come la possibile ciliegina sulla torta sulla stagione rossoblù. Nessuno, o quasi, tra i tifosi isolani vuole perdere al Maradona.

Nei bar fisici e online (i social) si fa un gran parlare a proposito di Napoli-Cagliari, la partita che potrebbe regalare lo Scudetto alla squadra partenopea, consegnarla all'Inter, o rimandare tutto ad un eventuale spareggio (in caso di vittoria rossoblù e pareggio dell'Inter a Como). Quel è che certo, o quasi, è l'animo con cui la squadra rossoblù scenderà in campo al Maradona: con il coltello tra i denti.

Senza neanche accennare il desiderio del Cagliari di onorare il campionato e giocare senza esclusioni di colpe per non favorire/sfavorire una tra Napoli e Inter, i giocatori rossoblù in questi giorni, tramite le pagine social e attraverso quelle personali, hanno una precisa richiesta da parte dei fans: vincere al Maradona.