LIVE Napoli-Cagliari e Como-Inter, la giornata dello Scudetto in diretta: formazioni, risultato e festa

Il lungo venerdì dello Scudetto, Inter o Napoli Campione d'Italia con la possibilità spareggio non ancora tramontata.

Se l'Inter pareggia contro il Como e il Napoli perde contro il Cagliari, lo Scudetto si deciderà con uno spareggio. In caso contrario, il 23 maggio sarà la data del matematico titolo 2024/2025.

A Napoli è tutto pronto per la festa, ma l'Inter spera ancora in un colpo di coda all'ultimissimo momento per festeggiare uno Scudetto ormai insperato, ma non ancora impossibile.

Dal prepartita alle due partite, fino alla festa al 90': raccontiamo in diretta un lunghissimo venerdì che farà storia.