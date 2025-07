Napoli-Arezzo dove vederla: DAZN, Sky, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'amichevole

SSC Napoli vs S.S. Arezzo

Il Napoli sfida in amichevole l’Arezzo nella sua prima uscita stagionale: le informazioni sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Prima uscita stagionale per il Napoli campione d’Italia. Dopo aver chiuso la stagione 2024/2025 con la conquista del suo storico quarto Scudetto, la compagine partenopea inizia la sua marcia di avvicinamento alla nuova annata calcistica e lo fa per affrontare in amichevole l’Arezzo.

Già un buon test dunque per gli uomini di Antonio Conte che, in ritiro a Dimaro dal 17 luglio, sfideranno una compagine che milita nel campionato di Serie C.

Per i partenopei si tratterà della prima di un pacchetto di cinque amichevoli che prevederà, nel corso dell’estate, anche le gare contro Catanzaro, Brest, Girona ed Olimpiakos.

In questa pagina, tutte le informazioni su Napoli-Arezzo: dalle formazioni a dove seguire il match in diretta televisiva e in streaming.