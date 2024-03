Gli episodi da moviola più controversi di Milan-Empoli, gara valida per il 28° turno di Serie A.

Il Milan ospita l’Empoli a San Siro per un match valido per il 28° turno di Serie A.

Una partita importante perché mette in palio punti importanti tanto per le zone alte della classifica (i rossoneri puntano a superare la Juventus al secondo posto) quando per quelle basse visto che l’Empoli è impelagato nella lotta per la salvezza.

Di seguito gli episodi da moviola della sfida arbitrata dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.