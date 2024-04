Tutti gli episodi da moviola di Juventus-Fiorentina, uno dei match più importanti del 31° turno di Serie A.

E’ una partita da sempre diversa dalle altre, perché ad affrontarsi sono due squadre storicamente divise da un’accesa rivalità.

Juventus-Fiorentina è uno dei match clou del 31° turno di campionato e non solo per una questione di blasone. Allo Stadium infatti si ritrovano due compagini che in campionato hanno faticato non poco da inizio 2024 e che hanno dunque bisogno di un risultato importante per rilanciarsi e per dare un senso diverso al loro finale di stagione.

La Juve, appena 7 punti nelle ultime 9 uscite, puntano a rendere più salda la loro posizione in quelle zone che valgono una qualificazione alla prossima Champions League, mentre la Fiorentina spera di potersi avvicinare a quelle squadra che si stanno contendendo un pass europeo.

In questa pagina tutti gli episodi da moviola di Juventus-Fiorentina.