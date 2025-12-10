Mourinho stratega: non sbaglia una sola mossa, il confronto con Conte lo vince lui

Una sconfitta che rischia di fare male, o che quantomeno impone la ricerca della vittoria nelle ultime due partite della ‘Fase Campionato’ contro Copenhagen e Chelsea.
Il Napoli cade sul campo del Benfica e vede farsi più in salita il suo cammino in Champions League. La quarta battuta d’arresto nel torneo, è quella che fa scivolare i campioni d’Italia al ventitreesimo posto in classifica, ovvero il penultimo che garantisce almeno un pass per gli spareggi per gli ottavi di finale.
Una prestazione, quella sfoderata dalla squadra di Antonio Conte al Da Luz, certamente non all’altezza delle aspettative. Il Napoli forte e determinato capace di vincere contro Atalanta, Qarabag, Roma, Cagliari e Juventus nelle precedenti uscite, ha lasciato il posto ad una squadra che poco ha potuto contro un avversario più determinato ed ordinato.