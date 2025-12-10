Mourinho stratega: non sbaglia una sola mossa, il confronto con Conte lo vince lui

Prima della sfida erano stati in molti a parlare di una vera e propria partita nella partita: quella tra José Mourinho ed Antonio Conte.

I due tecnici, nonostante le tante smentite, in passato soprattutto sono stati protagonisti di una rivalità che spesso ha portato anche a delle scintille in campo.

A vincere il confronto è stato questa volta il tecnico lusitano e lo ha fatto con mosse tanto sorprendenti quanto centrate.

Contro ogni previsione ha lasciato fuori il bomber Pavlidis per lanciare dal 1’ il più mobile e veloce Ivanovic, mentre in difesa ha preferito il più potente ed esplosivo Tomas Araujo ad Antonio Silva.

Il primo ha avuto il merito di allargare con i propri movimenti le maglie della retroguardia partenopea, il secondo ha arginato senza la minima difficoltà Hojlund, non disprezzando nemmeno il lavoro di costruzione.

Due intuizioni che hanno avuto un peso specifico importante in una partita nella quale il Benfica si è fatto certamente preferire. Con il passare dei minuti, Mourinho poi non si è fatto problemi nel mostrare tutto il suo pragmatismo facendo cambi totalmente difensivi per rischiare il meno possibile. Nell’ambito di una stagione sin qui complicata e alla guida di una squadra forse non costruita benissimo, in una delle serate più importanti è tornato a meritarsi pienamente lo status di Special One.