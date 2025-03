Fenerbahce vs Rangers

José Mourinho parla di un suo possibile futuro in Scottish Premiership: “Celtic e Rangers hanno una grande fanbase”.

Il futuro di José Mourinho potrebbe parlare ancora inglese.

Ad attenderlo potrebbe esserci non una nuova avventura in Premier League, bensì un capitolo da scrivere nella Scottish Premiership.

E’ stato lo stesso Special One, alla vigilia della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League che vedrà il suo Fenerbahçe opposte ai Rangers, ad aprire alla possibilità di allenare un giorno in Scozia.