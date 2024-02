Mourinho alla ricerca di una panchina: spunta la suggestione Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, Mourinho vuole il Bayern: il club bavarese lo valuterebbe in caso di addio di Tuchel.

Tra tutti gli allenatori alla ricerca di una nuova panchina dalla quale ripartire, José Mourinho è senza ombra di dubbio uno dei più importanti in assoluto.

Chiusa la sua esperienza alla Roma con il clamoroso esonero deciso dalla società capitolina lo scorso 16 gennaio, lo Special One è stato già accostato ad altre squadre nel corso delle ultime settimane.

Per lui si è parlato di un futuro negli Emirati Arabi, negli Stati Uniti, di un ritorno in Spagna o in Inghilterra e adesso, tra le varie opzioni c’è per lui anche quella di un’avventura tutta nuova in Germania.

Ad attendere il tecnico lusitano potrebbe esserci la possibilità di sedersi su una delle panchine più importanti al mondo: quella del Bayern Monaco.