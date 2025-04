Mourinho afferra per il naso Buruk dopo il derby col Galatasaray: cosa rischia lo Special One

Lo Special One rischia un lungo stop dopo quanto accaduto al termine del derby Fenerbahçe-Galatasaray.

José Mourinho rischia una squalifica lunghissima che potrebbe compromettere l’ultima parte della sua stagione.

Come è noto, il tecnico portoghese, al termine di Fenerbahçe-Galatasaray, sfida valida per i quarti di finale di Coppa di Turchia che ha visto la compagine giallorossa imporsi per 2-1, si è reso protagonista di un gesto le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

Lo Special One è arrivato a contatto con il collega Okan Buruk e la cosa potrebbe ovviamente avere ripercussioni molto importanti.