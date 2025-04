MotoGP Qatar, gli orari su TV8 sabato 12 e domenica 13 aprile: il programma in diretta

Nel weekend si corre in Qatar, a Lusail: in diretta su TV8 le qualifiche, la gara sprint e il Gran Premio, tutto gratis e in chiaro.

Alex Marquez è in testa alla classifica della MotoGP, ma il fratello Marc, così come Pecco Bagnaia, sono a pochi passi dalla vetta. Si prospetta un Motomondiale 2025 decisamente avvincente, quello che prosegue in Qatar (a Lusail) nel prossimo weekend di metà aprile.

Il 12 aprile, infatti, la MotoGP è di scena in Qatar con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Lusail, mentre il GP vero e proprio si correrà domenica 13 aprile.

Come di consueto anche il Gran Premio di Qatar è disponibile in tv e streaming gratis su TV8, stavolta in diretta: gli orari del GP sul canale gratis e in chiaro, di fatto, saranno gli stessi della corsa live in terra asiatica. La gara sarà comunque disponibile anche in abbonamento, su Sky e NOW.