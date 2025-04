MotoGP, Gran Premio del Qatar 2025: orario di partenza e dove vederlo in tv e streaming, anche gratis in chiaro

Quarto appuntamento nel Mondiale di MotoGP: come vedere in diretta tv e streaming (anche gratis) il Gran Premio del Qatar.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La MotoGP torna in pista a due settimane dal Gran Premio delle Americhe: Bagnaia e soci di scena al Lusail International Circuit in Qatar.

Il campione del mondo in carica insegue in classifica al terzo posto, alle spalle dei due fratelli Marquez: a guardare tutti dall'alto verso il basso c'è Alex, tallonato da Marc.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie sul Gran Premio del Qatar di MotoGP: dall'orario di partenza a come vederlo in diretta tv e streaming, anche gratis.