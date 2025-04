La Federazione calcistica argentina ha deciso di rinviare le partite in programma lunedì a seguito della morte di Papa Francesco.

Non solo in Italia, anche in Argentina il calcio si è fermato in segno di luto per la morte di Papa Francesco.

Nella giornata di lunedì erano previste tre partire valide per la quattordicesima giornata del torneo di Apertura che sono state tutte rinviate.

A comunicarlo è stata l’AFA, ovvero la Federazione calcistica argentina, che ha pubblicato anche un lungo comunicato con il quale ha espresso il suo cordoglio.