Monza-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brianzoli all’ultima spiaggia, granata galvanizzati dal successo sul Milan: allo U-Power Stadium c’è il lunch match della 27^ giornata.

Anticipo di pranzo fra Monza e Torino, di fronte nella sfida delle 12:30 dello U-Power Stadium. Momenti molto diversi per le squadre di Nesta e Vanoli. Quella biancorossa è ancora ultima in classifica dopo il 4-0 subito all’Olimpico contro la Roma. Le speranze di salvezza vanno affievolendosi di giornata in giornata, anche in virtù di un rendimento che non è migliorato nel periodo recente.

Buono, invece, il momento del Torino: il 2-1 sul Milan ha galvanizzato Ricci e compagni, che sono distanti dalle posizioni europee ma vogliono vivere un finale di stagione comunque ambizioso e interessante.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.