Il Monza risponde ai commenti dei tifosi dopo il successo sul Milan: "Chiedete scusa ai ragazzi"

La società brianzola risponde ai commenti dei tifosi in merito allo scarso impegno nei precedenti match col Milan: "Chiedete scusa ai ragazzi".

Grande impresa del Monza nell'ultimo match del 25° turno di Serie A: secco 4-2 rifilato al Milan, rimasto in inferiorità numerica in avvio di ripresa a causa dell'espulsione sventolata dall'arbitro Colombo a Jovic per fallo di reazione ai danni di Izzo.

I ragazzi di Palladino si sono fatti rimontare due reti nonostante l'uomo in più, per poi vincerla nei minuti finali grazie ai nuovi entrati Bondo e Colombo, quest'ultimo peraltro di proprietà dei rossoneri che lo hanno ceduto con la formula del prestito secco.

Dopo il triplice fischio, il Monza ha ripescato alcuni commenti social precedenti al calcio d'inizio: nel mirino dei tifosi c'era il presunto scarso impegno al cospetto del Milan, contro cui i biancorossi non avevano ancora mai vinto.