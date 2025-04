Monza-Napoli 0-1, pagelle e tabellino: basta un goal di McTominay, i partenpei agganciano l’Inter in vetta

Il Napoli supera l’ostacolo Monza e aggancia momentaneamente l’Inter: decide una rete nella ripresa di McTominay.

Aveva la potenziale occasione di sfruttare un turno favorevole e di porre fine ad un’astinenza da vittoria in trasferta che si protrae ormai dal 18 gennaio ed il Napoli, pur senza sfoderare una prestazione memorabile sul campo del Monza, è riuscita a coglierla facendo suoi quei punti che gli consentono di riprendere momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica.

Una partita, quella giocata all’U-Power Stadium, che si è svolta seguendo il copione ampiamente previsto. I partenopei hanno iniziato a tenere fin dalle primissime battute il pallino del gioco, mentre i padroni di casa hanno badato soprattutto a non concedere spazi per poi provare a ripartire in contropiede.

Un piano, quello dei brianzoli, che ha funzionato per tutta la prima frazione di gioco, visto che il Napoli si è dovuto limitare un possesso tanto lungo quanto sterile. Le migliori occasioni dei primi 45’ sono state anzi confezionate dal Monza che si è reso pericoloso con Castrovilli, Dany Mota e Bianco.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Conte ad un certo punto è parsa quasi scarica e incapace di trovare spazi nelle strette maglie della retroguardia biancorossa, ma ha avuto il merito di non perdere la pazienza e di recuperare quelle energie che poi sono servite per dare nuova linfa nella ripresa.

Nel secondo tempo infatti il canovaccio tattico non cambia, ma con il passare dei minuti il Napoli si trova a poter disporre di sempre più campo. Al 69’ il pallone giusto per il vantaggio capita sui piedi di Politano, ma Turati è bravissimo nel distendersi e sventare la minaccia.

Il portiere del Monza è di nuovo protagonista appena tre minuti più tardi, ma questa volta gli esiti sono molto diversi: cross di Raspadori sul quale si avventa McTominay che, approfittando anche di un’uscita con i tempi sbagliati di Turati, di testa trova la rete dello 0-1.

Una volta passato in vantaggio, il Napoli si ritrova a godere di maggiori spazi, ma non ne approfitta e non chiude dunque definitivamente i giochi. Il risultato comunque non cambia più e alla fine arriva quella vittoria che tanto serviva in ottica corsa Scudetto.

L’attenzione sarà ora tutta spostata su Bologna-Inter, una partita che a questo punto può assumere i contorni del bivio fondamentale.