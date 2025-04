Monza-Como dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monza vs Como

Il Monza ospita il Como nel trentunesimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Tra le sfide che proporrà il 31° turno di campionato, c’è anche quella che vedrà opposte due squadre da tempo in astinenza di vittorie: Monza e Como.

Due compagini che hanno vissuto annate molto diverse, con i brianzoli che andranno alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di tenere vive le pochissime speranze di salvezza rimaste, ed i lariani che occupano una posizione certamente più tranquilla, ma che sono comunque chiamati ad allungare sugli inseguitori.

Sono appena due i successi ottenuti dal Monza nel torneo, l’ultimo dei quali lo scorso 13 gennaio contro la Fiorentina, che poi ha preceduto un filotto due pareggi e ben otto sconfitte. Risultati che hanno ancorato la squadra all’ultimo posto in classifica, con soli 15 punti all’attivo e 10 lunghezze di distacco da quella posizione che vale la permanenza in massima serie.

L'articolo prosegue qui sotto

Trenta invece i punti di un Como che invece non fa risultato pieno in campionato dal 23 febbraio, da quando cioè è riuscito nell’impresa di piegare 2-1 il Napoli, prima di ottenere due pareggi e due sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Como: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.