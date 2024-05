Montero e il lungo abbraccio con Thiago Motta al termine di Bologna-Juventus: "Gli ho fatto i complimenti"

Possibile 'passaggio di consegne' tra Montero e Motta dopo Bologna-Juventus: "È un grande uomo e si merita questo".

Partita pazza al 'Dall'Ara', dove la Juventus è riuscita nell'impresa di recuperare tre goal a un Bologna calato clamorosamente nell'ultimo quarto d'ora di partita: un esordio indimenticabile per Paolo Montero, chiamato in sostituzione dell'esonerato Massimiliano Allegri per questi scampoli residui di campionato.

Il tecnico uruguaiano ha affrontato Thiago Motta, ovvero colui che potrebbe ritrovarsi a Torino tra qualche settimana: non è un mistero, infatti, che l'italo-brasiliano sia in piena corsa per raccogliere l'eredità di Allegri alla guida di Danilo e compagni.

Al triplice fischio di Ayroldi, non è passato inosservato il lungo abbraccio tra Montero e Thiago Motta: quasi una sorta di 'passaggio di consegne' in vista del prossimo futuro.