Mondiale per Club pari punti, cosa succede? Scontri diretti e differenza reti, chi passa

Come funzionano i gironi del Mondiale 2025? Il regolamento per determinare il passaggio del turno nel torneo a cui partecipano Inter e Juventus.

Tre partite per conquistare gli ottavi di finale. Divise in 8 gruppi, le 32 squadre che partecipano al Mondiale per club non hanno molto tempo per decidere il proprio destino nel torneo americano, in diretta in chiaro su Dazn da metà giugno a metà luglio 2025.

Con un sistema in stile Mondiale per nazioni (almeno fino all'ultima edizione), due di ogni hanno gruppo hanno la possibilità di quaificarsi al turno successivo ottenendo il primo o il secondo posto nel proprio girone. Inutile dire che con soli 9 punti a disposizione di ogni team, tra cui Inter e Juventus, la conclusione del raggruppamento con lo stesso bottino non sarà certo l'ecceziome.

Ma come verranno determinare le squadre qualificate agli ottavi in caso di arrivo a pari punti? La FIFA ha annunciato i criteri per stilare la classifica con due o più team nella stessa posizione.