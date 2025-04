Campionato mondiale per club

Il palinsesto completo della fase a gironi del Mondiale per Club: le partite di Inter e Juventus trasmesse anche su Mediaset.

Cresce l'attesa per l'inizio del nuovo Mondiale per Club, in programma negli USA dal 14 giugno al 13 luglio, che vedrà tra le squadre partecipanti anche Inter e Juventus.

L'intera manifestazione verrà trasmessa in chiaro da DAZN, ma non solo. Alcune partite infatti saranno disponibili anche sulle reti Mediaset.

Scopriamo insieme il palinsesto completo della fase a gironi del Mondiale per Club e dove vedere le partite di Inter e Juventus gratis.