Momento delicato per Kalvin Phillips: dopo gli errori e le critiche, il dito medio al tifoso

Kalvin Phillips non è riuscito ad entrare nel cuore dei sostenitori del West Ham: dopo l’ennesima critica, ha mostrato il dito medio ad un tifoso.

Quello che sta vivendo Kalvin Phillips è probabilmente il momento più delicato della sua carriera.

Trasferitosi a gennaio al West Ham con l’obiettivo di mettersi in mostra in vista di Euro 2024, dopo aver trovato pochissimo spazio nel precedente anno e mezzo al Manchester City, il centrocampista inglese (che nel corso dell’ultima sessione di mercato era stato accostato anche alla Juve) è incappato in una serie di prestazioni che lo hanno subito catapultato nel mirino dei suoi nuovi tifosi.

Phillips nelle ultime settimane è stato pesantemente criticato e la sua frustrazione è sfociata in un gesto che ha fatto e sta facendo molto discutere in Inghilterra nelle ultime ore: ha mostrato il dito medio ad un tifoso.