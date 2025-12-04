Modric e il trasferimento al Milan: “Dopo il Real Madrid tutto è un passo indietro, ma il club rossonero è molto vicino”

Tra tutti i giocatori arrivati la scorsa estate in Serie A, Luka Modric merita un discorso a parte.
Se da un lato ha infatti già varcato la soglia dei quarant’anni, dall’altro è stato uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi e gli sono bastate poche partite nel calcio italiano per dimostrarlo.
Diventato subito il leader in campo di un Milan che è tornato a segnare in grande, Modric è oggi una delle stelle più importanti del nostro campionato.
Il fuoriclasse croato, in una lunga chiacchierata con Slaven Bilic nel suo programma ‘(Ne)uspjeh prvaka’, ha parlato della sua carriera e del suo approdo in rossonero.