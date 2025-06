Missione di Tare in Germania: il Milan spinge, vuole regalare Xhaka ad Allegri

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Igli Tare è stato a Leverkusen per approfondire col Bayer il discorso Xhaka.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione dovrà essere, per forza di cose, un Milan diverso negli uomini e soprattutto nelle certezze.

Dopo una stagione altamente deludente, il club rossonero ha deciso di ripartire da un nuovo direttore sportivo, ovvero Igli Tare, e dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Starà al primo mettere a disposizione del secondo, quei rinforzi necessari per fare un salto di qualità. Elementi forti e capaci di fare la differenza, sia in campo che nello spogliatoio, e in questa categoria rientra senza dubbio Granit Xhaka.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti con il Bayer Leverkusen sono stati già avviati, adesso però va trovato il modo per trovare un’intesa e chiudere l’operazione.