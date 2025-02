Milan-Verona, perché non gioca Pulisic? Fuori anche Leao, ma i motivi sono diversi

Giocano Sottil e Musah, partono dalla panchina Pulisic e Leao nella partita contro il Verona di oggi. Titolare anche Gabbia, non Pavlovic.

L'esperimento dei 'Fantastici quattro' non ha dato i frutti sperati. Sconfitto in Olanda contro il Feyenoord per 1-0, il Milan ospita il Verona senza il quartetto dei sogni Leao-Joao Felix-Gimenez-Pulisic, sia per acciacchi, sia per il turnover in vista del ritorno dei playoff di Champions League.

Il Milan propone Sottil e Reijnders sulla trequarti, mentre il nuovo idolo Gimenez è confermato regolarmente come prima punta. Gabbia e Thiaw giocano in difesa in virtù dell'indisponibilità di Tomori (squalificato), c'è Musah tra i titolari.

E i giocatori in panchina? Pulisic e Leao si siedono fuori dal rettangolo di gioco per diversi motivi.