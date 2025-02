Milan-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan e Verona avversarie nella gara valida per la 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Dopo gli impegni europei, il Milan affronta il Verona nella venticinquesima giornata di campionato in programma sabato sera a San Siro.

I rossoneri si presentano al match dopo la vittoria nell’ultima giornata di Serie A ottenuta in trasferta contro l’Empoli per 2-0: l’obiettivo adesso è dare continuità ai risultati per proseguire la risalita in classifica.

I rossoneri, 38 punti dopo 23 gare disputate, affrontano un Verona reduce dal pesantissimo ko contro l’Atalanta nel turno precedente: un 5-0 che ha fatto male sia alla classifica (23 punti) che al morale.

Tutte le info su Milan-Verona: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.