Milan-Slavia Praga dove vederla: Sky, NOW, TV8 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Notte europea a San Siro: il Milan riceve lo Slavia Praga, si gioca l’andata degli ottavi di UEFA Europa League.

Tempo di tornare in Europa per il Milan di Stefano Pioli. A San Siro arriva lo Slavia Praga per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Rossoneri vittoriosi con la Lazio in campionato, sebbene adesso inizi la fase più calda della stagione per quanto riguarda il cammino europeo.

L’avversario sarà lo Slavia Praga, che nel weekend ha pareggiato nel derby con lo Sparta ed è una delle sorprese continentali di questo 2023/2024.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.