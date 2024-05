Milan-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Si chiude il campionato di Serie A: a San Siro c’è Milan-Salernitana. Gli addii di Kjaer e Giroud, i granata si congedano.

L’ultima di campionato in agrodolce. Milan e Salernitana si sfideranno a San Siro nella trentottesima giornata di Serie A TIM. Sarà la sfida d’addio ai rossoneri per diversi protagonisti: certi, infatti, i saluti a Giroud e Kjaer, che lasceranno Milano a stagione finita; salvo clamorose sorprese, quella contro i granata sarà anche l’ultima col Milan per Stefano Pioli, le cui strade prenderanno direzioni diverse da quelle meneghine dopo cinque anni e uno Scudetto messo in bacheca.

Anche per i campani sarà addio alla Serie A, con una retrocessione che costringerà i granata a ripartire dalla B.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.