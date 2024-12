Milan-Roma, Fonseca espulso e traballante: esonerato o no dopo l'1-1? Le ultime sulla situazione del tecnico

AC Milan vs Roma

Il tecnico del Milan è appeso a un filo: cosa filtra dopo il pareggio con cui il Milan ha chiuso il 2024. Fonseca è stato espulso nel primo tempo.

L'espulsione nel primo tempo di Milan-Roma sarà l'ultimo momento di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera? Il destino non è stato ancora scritto, ma dopo il mancato successo contro i giallorossi che allontana ulteriormente il Diavolo dai primi posti, tutto può succedere.

Furioso per il mancato rigore assegnato al Milan per il contatto tra Reijnders e Pisilli in area Roma, Fonseca è stato espulso dal direttore di gara Fabbri, lasciando il terreno di San Siro visibilmente alterato.

Nel secondo tempo i rossoneri sono andati vicini a vincere la gara, terminata però 1-1. Un pareggio che non serve a nessuno, tanto meno al tecnico portoghese che potrebbe vivere il 2025 lontano da Milano.