Accordo vicino tra Sergio Conceiçao e il Milan: il tecnico portoghese pronto a subentrare a Fonseca

La panchina rossonera può cambiare entro la fine dell'anno: Fonseca è a rischio, la candidatura di Conceiçao è risalita prepotentemente.

In casa Milan l'ambiente sembra tutt'altro che sereno.

Il primo tempo contro la Roma ha dimostrato tutto il nervosismo dell'ambiente, con i gialli ricevuti in pochi minuti da Theo Hernandez prima e da Alvaro Morata poi.

Ma nella prima frazione è arrivata anche l'espulsione diretta per Paulo Fonseca, che non ha preso di buon grado la decisione dell'arbitro Michael Fabbri di non assegnare rigore per un intervento in area su Tijjani Reijnders.

La società rossonera sembra pronta a cambiare la guida tecnica in caso di mancata vittoria contro i giallorossi: il primo nome sulla lista è quello di Sergio Conceiçao, mentre sullo sfondo resta Massimiliano Allegri.