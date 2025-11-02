Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Modric Dybala Milan RomaGetty Images
Matteo Occhiuto

Milan-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Meazza: il Milan di Max Allegri ospita la Roma di Gian Piero Gasperini.

Big match a San Siro, nella domenica sera di Serie A. Al Meazza arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: è uno scontro diretto con il Milan di Max Allegri.

Squadre divise da tre punti in classifica: ne hanno 18 i rossoneri, reduci da due pareggi contro Pisa e Atalanta e dall’aggancio subito dall’Inter al terzo posto.

La Roma, invece, arriva all’appuntamento da capolista della A: il successo sul Parma ha consentito a Gasp di rimanere agganciato al Napoli a quota 21.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • MILAN-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Milan-Roma

    • Data: domenica 2 novembre

    • Orario: 20:45

    Canale TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala. All. Gasperini.

  • ORARIO MILAN-ROMA

    La gara fra Milan e Roma, valida per la giornata numero 10 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 2 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

  • DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV

    DAZN 

    La partita tra Milan e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • MILAN-ROMA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Milan-Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini. 

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

