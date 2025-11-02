Milan-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Big match a San Siro, nella domenica sera di Serie A. Al Meazza arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: è uno scontro diretto con il Milan di Max Allegri.

Squadre divise da tre punti in classifica: ne hanno 18 i rossoneri, reduci da due pareggi contro Pisa e Atalanta e dall’aggancio subito dall’Inter al terzo posto.

La Roma, invece, arriva all’appuntamento da capolista della A: il successo sul Parma ha consentito a Gasp di rimanere agganciato al Napoli a quota 21.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.