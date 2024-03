Il Milan di Pioli continua a vincere: nel 2024 solo l'Inter ha fatto meglio

Secondo posto consolidato per il Milan che nel nuovo anno è dietro alla sola Inter per rendimento in Serie A.

Alla vigilia della trasferta di Verona, l'obiettivo era piuttosto semplice in casa Milan: consolidare la seconda piazza in campionato approfittando del nuovo mezzo passo falso della Juventus, bloccata sullo 0-0 casalingo dal Genoa.

Missione perfettamente compiuta per i ragazzi di Pioli, che nel nuovo anno continuano a viaggiare a ritmi elevatissimi in Serie A e non solo, considerati anche i risultati ottenuti in Europa League.

Un ottimo viatico in vista del finale di stagione, in cui ogni dettaglio potrebbe alla lunga risultare decisivo e fare la differenza in senso positivo o negativo.