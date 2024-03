Infortunio Kalulu in Verona-Milan, è distrazione del collaterale del ginocchio: quando torna e i tempi di recupero

Pierre Kalulu è costretto a fermarsi nuovamente poche settimane dopo il rientro in campo: quando si potrà rivedere in azione il centrale del Milan.

L'emergenza difensiva del Milan non è più tale dopo il rientro in serie di tutti gli elementi a disposizione di Stefano Pioli, ma è sempre in agguato, strisciante: specialmente dopo l'infortunio rimediato da Pierre Kalulu domenica.

Il giocatore francese, schierato titolare al Bentegodi contro il Verona, ha abbandonato il terreno di gioco dopo un solo tempo: colpa, appunto, di un problema fisico. Al ginocchio, per la precisione. Un guaio che costringerà l'ex Lione a tornare ai box.

Ma che cosa si è fatto Kalulu in Verona-Milan? Quali sono i tempi di recupero del difensore rossonero? Quando potrà tornare in campo?