Il Milan vola sulla "Theao": Rafa funziona anche senza goal

I goal di Leao mancano a Pioli, ma il Milan continua a produrre e pungere dalla sua corsia mancina nonostante il digiuno sotto porta del portoghese.

Non sarà felicissimo Rafael Leao: ieri sera ha provato a sbloccarsi, ma nella vittoria contro il Napoli la palla non ha preso il giro giusto e un paio e un paio di sgroppate non sono andate a buon fine.

In campionato non segna dal 23 settembre scorso, Milan-Verona 1-0. Cosa che pesa per un attaccante, un po' meno per Rafa: lui, se non riesce a segnare, fa segnare gli altri. Quello per Theo Hernandez è stato il suo settimo assist in Serie A, decisivo per il Milan: dai suoi piedi è nata la palla della vittoria.

"Leao senza goal? Sappiamo che è un calciatore incredibile - le parole di Theo nel post partita - A volte non fa goal ma assist. Il lavoro che fa in campo è incredibile e siamo felici così".