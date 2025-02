Milan-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A San Siro Conceiçao contro Baroni: il portoghese sfida il suo passato, il Diavolo all'ultima spiaggia per il quarto posto che vale la Champions.

Big match a San Siro per chiudere la domenica di Serie A Enilive. Al Maezza si sfideranno il Milan di Sergio Conceiçao e la Lazio di Marco Baroni.

Sarà un incrocio chiave per l'Europa: i rossoneri arrivano all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive che hanno drasticamente ridimensionato le ambizioni Champions. Leao e compagni sono, al momento, ottavi in classifica, preceduti appunto dal Bologna e dei capitolini: le chance di errore sono praticamente azzerate.

Per Baroni, invece, la chance è quella di rimanere in piena lotta per il quarto posto, cercando di estromettere praticamente in maniera definitiva il Diavolo. Biancocelesti che tornano a San Siro pochi giorni dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia ad opera dell'Inter.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.