Milan-Inter dove vederla: RAI, Canale 5 o Italia 1? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby d’andata al Meazza, Milan e Inter si giocano la Finale di Coppa Italia: formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Derby di Coppa. Milan e Inter si ritrovano contro per la quarta volta in questa stagione, nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa. Gara-1 si gioca mercoledì 2 con il Milan in “casa”, mentre il ritorno è in programma subito dopo Pasqua, ovvero il 23 aprile.

Rossoneri che cercano una Finale che manca dal 2018: Conceiçao ha apertamente dichiarato quanto sia importante arrivare a Roma, anche per poi provare ad accedere all’Europa League attraverso la vittoria della Coppa.

L’Inter, invece, cerca di staccare un pass per l’ultimo atto che le è mancato nella scorsa stagione, dando continuità al percorso - fin qui di altissimo livello - in tutte le competizioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.