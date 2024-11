Milan Futuro sempre più giù in Serie C: sonora sconfitta a Pescara senza Camarda

Serie C

Il Milan Futuro continua a stazionare nelle retrovie della classifica del girone B di Serie C: brutta sconfitta contro il Pescara che vince per 4-1.

Quarta gara senza vittoria e classifica a dir poco deficitaria: numeri da incubo per il Milan Futuro, alle prese con una crisi di risultati in piena regola nel girone B di Serie C.

I rossoneri allenati da Daniele Bonera non sono riusciti a interrompere l'astinenza dai tre punti in quel di Pescara, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio abbastanza facilmente e grazie a un primo tempo da incorniciare.

Il tutto senza l'apporto del 16enne gioiello Francesco Camarda, ormai stabilmente nel giro della prima squadra per gli impegni di Serie A e Champions League.