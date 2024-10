Zeroli show in Serie C: rovesciata da urlo in Perugia-Milan Futuro

Serie C

Magia di Kevin Zeroli durante Perugia-Milan Futuro: rovesciata da sogno per il definitivo raddoppio che sancisce il ritorno al successo dei rossoneri.

Vittoria importante per il Milan Futuro, utile a risollevarsi dal fondo della classifica del girone B di Serie C: rossoneri protagonisti in quel di Perugia, trascinati da Kevin Zeroli.

Il gioiello classe 2005 si è preso la scena al 'Curi' con un goal d'autore, destinato a rimanere impresso nella mente a lungo: prodezza dal peso specifico enorme, oltre che di fattura pregevole.

Ulteriore tassello di una crescita imponente che potrebbe portarlo a diventare un pilastro anche della prima squadra nell'avvenire: le basi ci sono tutte, toccherà a Zeroli continuare a stupire.