Milan-Feyenoord dove vederla: Prime Video, Sky, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Feyenoord

A San Siro va in scena l’operazione rimonta per Conceiçao: si riparte dall’1-0 dell’andata, Diavolo a caccia degli ottavi.

Una notte di rimonta. A San Siro si gioca gara 2 dei playoff di UEFA Champions League e il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà il Feyenoord di Bosschaart.

Si riparte dall’1-0 firmato Paixão dell’andata: i rossoneri, dunque, dovranno cercare di ribaltare la situazione di partenza davanti al proprio pubblico.

Per Leão e compagni la missione non sarà semplice: Milan reduce da due ko europei consecutivi, fra quello di Rotterdam e quello precedente di Zagabria. In campionato è arrivata, sabato, una vittoria - anche se sofferta - contro il Verona.

Agli ottavi, chi riuscirà a passare il turno, troverà una fra Inter e Arsenal, col Milan che, in caso di qualificazione, potrebbe dover affrontare il derby di Milano al prossimo turno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.