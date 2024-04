Milan a caccia dell'erede di Giroud: chi può sostituirlo in estate

Giroud saluterà il Milan tra poche settimane: la ricerca di un sostituto in casa rossonera è già iniziata.

Sull'avvenire di Olivier Giroud, ormai, ci sono pochissimi dubbi: il centravanti francese proseguirà la sua carriera in Major League Soccer.

L'ex Montpellier ha scelto il Los Angeles FC per ripartire dopo tre stagioni vissute da protagonista con la maglia del Milan, chiamato a sua volta a ingaggiare un valido sostituto dell'esperto attaccante.

Quello della prima punta sarà uno dei ruoli maggiormente attenzionati da Furlani e Moncada: le scelte non mancano di certo, ma i due uomini mercato del Milan dovranno fare i conti con le richieste economiche dei club in questione. Spoiler: non saranno al ribasso.