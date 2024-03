Gyokeres osservato speciale del Milan: dai goal a grappoli al 'mistero' sull'esultanza

Lo svedese potrebbe raccogliere l'eredità di Giroud: l'asso nella manica del Milan si chiama Zlatan Ibrahimovic.

Il prossimo 30 giugno sarà un giorno parecchio importante per il Milan che, a meno di un rinnovo proprio sul gong, perderà Olivier Giroud, destinato a nuovi lidi (MLS?) nel finale di carriera.

Non è un mistero, dunque, la volontà della società rossonera di fare la voce grossa sul mercato per acquistare una nuova punta, in grado di raccogliere la pesantissima eredità del campione francese.

Tra i nomi fatti per rinforzare il reparto avanzato, ce n'è uno che - come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' - sembra aver scalato posizioni nelle scorse ore: Viktor Gyokeres, punta di diamante dello Sporting e della nazionale svedese.