Milan contestato, Furlani: “Commessi tanti errori, i tifosi sono delusi come noi”

L’amministratore delegato del Milan, Furlani, spiega: “La prossima stagione dovrà essere diversa, dovremo sistemare tante cose”.

E’ un finale di stagione molto amaro quello che si sta vivendo in casa Milan.

Non solo infatti la squadra rossonera non è riuscita ad ottenere i risultati da molti pronosticati, ma nelle ore precedenti all’inizio dell’ultima partita di campionato, quella in casa con il Monza, sotto la sede del club si sono riuniti circa 5mila tifosi per dar vita ad una durissima contestazione.

Nel mirino i dirigenti rossoneri che sono stati individuati come i principali colpevoli di un’annata che passerà agli archivi come molto deludente.

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, parlando ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato quanto accaduto in via Aldo Rossi e spiegato cosa non ha funzionato.