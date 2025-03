Milan-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A San Siro arriva il Como di Fabregas: Conceiçao cerca continuità e punti per l’Europa. Formazioni, canale tv e diretta streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sabato vibrante a San Siro. Nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A Enilive, il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà il Como di Cesc Fabregas.

Per il Diavolo continuità cercasi: il successo di Lecce, unito agli stop di Lazio e Juventus, ha riacceso una flebile speranza Champions ma adesso Leao e compagni devono fare filotto. Il Como, invece, è reduce dal pari in extremis contro il Venezia: il margine sulla zona retrocessione c’è ma ancora non è sufficiente per far dormire sogni tranquilli ai lariani, che sognano il colpaccio alla Scala del Calcio.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.