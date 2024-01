Milan-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il sabato di Serie A si chiude a San Siro: il Milan ospita il Bologna, big match fra Pioli e Thiago Motta.

Milan contro Bologna chiuderà il sabato di Serie A. A San Siro la sfida fra Pioli e Thiago Motta profuma d’Europa e d’altissima classifica.

45 punti in classifica per i rossoneri, che nelle ultime settimane hanno staccato decisamente la lotta per il quarto posto, sognano di avvicinarsi al duo formato da Inter e Juventus: Leao e compagni devono continuare a vincere, sperando in un passo falso di nerazzurri e bianconeri per rientrare prepotentemente nella corsa allo Scudetto.

Torna in campo, invece, il Bologna, fermo causa Supercoppa nell’ultimo turno: Zirkzee e soci, attualmente settimi a quota 32, vogliono riprendere la marcia per ottenere una qualificazione all’Europa per la stagione 2024/25.

Arbitra Davide Massa, assistenti Palermo e Yoshikawa, quarto uomo Marcenaro, al Var Guida e Irrati.

Di seguito tutte le info sulla partita: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.