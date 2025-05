Milan-Bologna dove vederla: Sky, NOW, DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Bologna

Al Meazza si gioca l’antipasto della finale di Coppa Italia: il Milan ospita il Bologna. Formazioni, canale tv e streaming.

Si apre da San Siro la giornata numero 36 del campionato di Serie A Enilive. A sfidarsi saranno Milan e Bologna, in quello che sarà un vero e proprio antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio.

Rossoneri reduci da tre vittorie consecutive: Conceiçao vuole chiudere al meglio la stagione, cercando di arrivare più in alto possibile in campionato.

Dall’altro lato c’è il Bologna, in piena corsa per la qualificazione alla Champions League: Orsolini e compagni devono vincere per provare a replicare l’impresa della passata stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.