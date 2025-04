Milan-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A San Siro caccia aperta a tre punti importanti per l’Europa: Gasperini sfida Conceiçao, è Milan contro Atalanta. Formazioni, canale tv e streaming.

Sfida per l’Europa nel giorno di Pasqua. A San Siro va in scena domenica la sfida fra il Milan di Sergio Conceiçao e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un match che mette in palio punti importanti in ottica europea: i rossoneri sono noni a -8 dal quarto posto e -7 dal quinto. Solo un successo può rimettere a contatto Leao e compagni con la zona Champions, occupata proprio dall’Atalanta.

I bergamaschi, tornati al successo contro il Bologna, sono terzi in classifica e ora vogliono blindare la qualificazione alla prossima UCL.

Arbitra Piccinini, Fabbri e Guida al VAR.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.