Milan-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A San Siro il confronto Champions fra Milan e Atalanta: Pioli e Gasperini al terzo incrocio stagionale.

Luci a San Siro per il match che chiuderà la domenica sera della Serie A. Di fronte ci saranno Milan e Atalanta, con Pioli e Gasperini che si ritroveranno per la terza volta in stagione.

Fin qui bilancio di due vittorie su due per la Dea: rossoneri ko sia al Gewiss nella gara d’andata in campionato che rimontati da 1-0 a 1-2 in Coppa Italia.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.