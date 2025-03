Il Milan aspetta il vero Gimenez: continua l'astinenza da goal dopo il super impatto

AC Milan vs Como

Altra gara senza goal per Gimenez, lontano parente del giocatore ammirato subito dopo l'arrivo dal Feyenoord ai primi di febbraio.

Altro sussulto in rimonta del Milan che, nonostante un'indicibile sofferenza, è riuscito ad avere la meglio su un Como mai domo: a prendersi la scena in quel di San Siro sono stati Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, in risposta all'iniziale vantaggio lariano firmato da Da Cunha.

Lo statunitense e l'olandese hanno fatto le veci di Santiago Gimenez, alle prese con un digiuno realizzativo che, considerando anche l'ultimo match, si sta facendo decisamente importante.

Un dettaglio da non sottovalutare per Conceiçao, chiamato a recuperare al più presto il bomber messicano per continuare ad alimentare la fiammella della speranza della qualificazione alla prossima Champions League.