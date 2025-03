Milan-Como 2-1, pagelle e tabellino: Pulisic e Reijnders, ennesima rimonta rossonera

Seconda vittoria di fila per il Milan che passa nuovamente in rimonta: Pulisic e Reijnders rispondono al vantaggio di Da Cunha per il Como.

Il Milan si prende il secondo successo consecutivo con la stessa modalità del blitz di Lecce: rimonta anche contro un Como a due facce, preso d'assalto dall'energia mostrata dai rossoneri nella ripresa dopo un ottimo primo tempo.

San Siro inizia ad animarsi al 15' ma, purtroppo per il Milan, nel solito modo: e cioè con i cori anti-proprietà della Curva Sud, entrata all'interno dello stadio con un quarto d'ora di ritardo. Troppo tardi per assistere all'errore di Musah in zona goal, in tempo per vedere la prodezza di Da Cunha al termine di una bella azione manovrata della squadra di Fabregas. Il finale di primo tempo rischia di offrire un altro dispiacere al popolo milanista, esorcizzato dal riflesso di Maignan sulla botta ravvicinata di Kempf.

Theo Hernandez sostituito all'intervallo, poco prima del raddoppio del Como: Da Cunha scatta e da posizione defilata supera ancora una volta Maignan, ma la sua gioia viene cancellata da una posizione di fuorigioco. La risposta del 'Diavolo' è affidata alla classe di due degli uomini più rappresentativi: filtrante da applausi di Reijnders per il mancino a incrociare di Pulisic che ristabilisce l'equilibrio. Più tardi l'olandese si mette in proprio e il risultato è quasi quello sperato: destro di prima intenzione che va a pizzicare la parte alta della traversa.

Gli va molto meglio al 75' quando, con un movimento da attaccante, si presenta davanti a Butez e lo fulmina sfruttando la grande intuizione del nuovo entrato Abraham. L'ex AZ va a anche a un passo dalla doppietta ma stavolta non è lucido sottoporta. Ritorno in campo da incubo per Alli: intervento sconsiderato su Loftus-Cheek ed espulsione inevitabile dopo la revisione al VAR di Marchetti. Cartellino rosso anche per Fabregas.