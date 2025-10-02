Messico U17-Italia U17 femminile, dove vederla: Sky, Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale

Continua il cammino della Nazionale Azzurra femminile Under 17 ai Campionati del Mondo di categoria.

Le Azzurrine guidate da Viviana Schiavi, dopo aver vinto a punteggio pieno il Gruppo A che comprendeva anche Brasile, le padrone di casa del Marocco e la Costa Rica, si sono spinte fino ai quarti di finale.

L’Italia, nella prima partita della fase ad eliminazione diretta ha travolto la Nigeria per 4-0 grazie alle reti di Copelli, Venturelli, Robino e Giudici ed ora si appresa ad affrontare il Messico che, dopo il secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Corea del Nord, negli ottavi ha superato l’ostacolo Paraguay imponendosi per 1-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Messico-Italia Under 17: dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.