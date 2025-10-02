Pubblicità
Viviana Schiavi ItalyGetty
Leonardo Gualano

Messico U17-Italia U17 femminile, dove vederla: Sky, Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Mondiale

L’Italia femminile U17 affronta il Messico nei quarti di finale dei Mondiali di categoria: le informazioni sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Continua il cammino della Nazionale Azzurra femminile Under 17 ai Campionati del Mondo di categoria.

Le Azzurrine guidate da Viviana Schiavi, dopo aver vinto a punteggio pieno il Gruppo A che comprendeva anche Brasile, le padrone di casa del Marocco e la Costa Rica, si sono spinte fino ai quarti di finale.

L’Italia, nella prima partita della fase ad eliminazione diretta ha travolto la Nigeria per 4-0 grazie alle reti di Copelli, Venturelli, Robino e Giudici ed ora si appresa ad affrontare il Messico che, dopo il secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Corea del Nord, negli ottavi ha superato l’ostacolo Paraguay imponendosi per 1-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Messico-Italia Under 17: dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming. 

  • MESSICO U17-ITALIA U17 FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Messico U17 femminile-Italia U17 femminile
    • Data: domenica 2 novembre 2025
    • Orario: 20.00
    • Canale TV: FIFA+
    • Streaming: RaiPlay Sport 1, FIFA+
  • FORMAZIONI UFFICIALI MESSICO U17-ITALIA U17 FEMMINILE

    MESSICO U17 (4-3-3): Murrieta; Martinez, Barajas, Ibarra, Villalpando; Miyazato, Alvarado, Reyes; Sanchez, Stack, Solis. CT. Gamero

    ITALIA U17 (4-3-3): Robbioni; Pomati, Bressan, Verrini, Randazzo; Guerzoni, Robino, Giudici; Copelli, Volpini, Galli. CT. Schiavi

  • ORARIO MESSICO U17-ITALIA U17 FEMMINILE

    La sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali femminili U17 che vedrà opposte Messico e Italia, si giocherà domenica 2 novembre allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,00. 

  • DOVE VEDERE MESSICO U17-ITALIA U17 FEMMINILE IN TV

    Sarà possibile seguire la sfida tra le rappresentative femminili Under 17 di Messico e Italia su tutte le smart tv compatibili con l’app di FIFA+.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MESSICO U17-ITALIA U17 FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming e dunque su pc o ancora su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

    Lo si potrà fare attraverso FIFA+, ma anche RaiPlay Sport 1.

    In entrambi i casi la visione della partita sarà gratuita. 