Messi trascina l’Inter Miami: grande prova nella prima giornata di MLS

New York City FC

Inter Miami CF vs New York City FC

Debutto stagionale con pareggio per l’Inter Miami contro New York City: Messi e compagni trovano il 2-2 al 100’.

S’ è aperto con uno spettacolare pareggio ottenuto in extremis il cammino dell’Inter Miami nell’edizione 2025 della MLS.

La franchigia rosanero è stata infatti fermata sul 2-2 al Chase Stadium di Fort Lauderdale dal New York City al termine di una partita nella quale, come di consueto, a recitare un ruolo di grande protagonista è stato il giocatore più atteso in assoluto: Lionel Messi.

Il fuoriclasse argentino non ha trovato la via della rete, ma ha sfornato i due assist che hanno consentito prima ad Aviles e poi a Segovia di trovare la via della rete.